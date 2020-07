Prefeitura recebe doação de protetor facial para uso de servidores da Assistência Social

Proteção Social Básica e Centros de Referência Social – CRAS de Campo Grande receberam nesta quarta-feira (15), do Projeto Corona Vidas, a doação de equipamentos de proteção individual - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social que atuam nas atividades da Proteção Social Básica e nos Centros de Referência Social – CRAS de Campo Grande receberam nesta quarta-feira (15), do Projeto Corona Vidas, a doação de equipamentos de proteção individual. Foram cerca de 300 protetores faciais (face shields) repassados, em ato simbólico, pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale.

Sobre o Projeto Corona Vidas – formado por voluntários, nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e conta com a participação e colaboração de professores, pesquisadores, sociedade civil, entusiastas da tecnologia, empresas de injeção de plástico e Organizações Não Governamentais (ONGs).

O grupo, instalado em Dourados, trabalha com iniciativas para o enfrentamento e combate ao coronavírus, entre as quais a produção industrial de protetores faciais utilizando a injeção de plástico. O item é considerado um importante equipamento de proteção, principalmente para uso de profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.