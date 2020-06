Prefeitura recebe doação de luvas de procedimento que serão destinadas a profissionais de saúde

A Prefeitura de Campo Grande recebeu nesta sexta-feira (26) da empresa JBS a doação de luvas de procedimento que serão destinadas aos profissionais de saúde que estão atuando no enfrentamento do coronavírus (Covid-19) - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande recebeu nesta sexta-feira (26) da empresa JBS a doação de luvas de procedimento que serão destinadas aos profissionais de saúde que estão atuando no enfrentamento do coronavírus (Covid-19). Uma primeira remessa de 100 mil pares foi entregue durante a manhã por representantes da empresa ao secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho. O município deve ser contemplado com um total de 1 milhão de pares do equipamento de proteção individual.

Além dos EPIs para a Capital, a empresa fez uma doação nesta sexta-feira de 10 camas de UTI ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), que serão utilizadas na estruturação dos leitos.

Campo Grande é um dos mais de 200 municípios do país que estão sendo beneficiadas pelo programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.

No dia 12 de maio o município recebeu da empresa a doação de 19,3 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 2,4 mil sabonetes que foram distribuídos pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) às famílias em situação de vulnerabilidade e prejudicadas pela pandemia do Covid-19.