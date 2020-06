Prefeitura recebe doação de 3 mil máscaras para os profissinais da Rede Municipal de Saúde

O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho recebeu os materiais na tarde de ontem (9) das mãos do titular da Semagro, Jaime Verruck - (Foto: Reprodução)

Na luta contra o novo coronavírus, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), recebeu a doação de 3 mil máscaras N95 que serão destinadas aos profissionais de saúde da Rede Municipal de Saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento ao Covid-19. As máscaras foram doadas pela Suzano Celulose e destinados ao município por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente , Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho recebeu os materiais na tarde de ontem (9) das mãos do titular da Semagro, Jaime Verruck.

A máscara chamada N95 ou PFF2 é capaz de garantir proteção em dois sentidos, porque tem um filtro de ar que bloqueia pelo menos 95% das partículas em suspensão e ajuda na proteção contra doenças por transmissão aérea, como o Covid-19. Seu uso é recomendado especialmente para profissionais que lidam com pessoas infectadas. O modelo é considerado semidescartável, já que pode ser utilizado mais de uma vez, desde que pela mesma pessoa.

Devido a alta demanda mundial provocada pela pandemia do Covid-19, quase todos os municípios e estados estão com dificuldades para aquisição das máscaras, o que reforça a importância de iniciativas como esta para garantir a proteção dos profissionais de saúde.

MS, em especial Campo Grande, tem se destacado nacionalmente pela baixa incidência da doença. Até ontem a Capital registrou 422 casos confirmados da doença, sendo 291 considerados curados, 109 em isolamento domiciliar, 14 internados e oito óbitos.