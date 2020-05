Prefeitura instala amanhã e quarta-feira barreiras sanitárias nas saídas de Campo Grande

Ação contará com cerca de 200 pessoas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande realiza amanhã (26) e quarta-feira (27), barreiras sanitárias nas saídas da Capital para informar e testar motoristas que passam pelas divisas das cidades em relação ao coronavírus. A megaoperação contará com mais de 200 pessoas, com duração de 12 horas.

A intenção é levar informação e orientar os motoristas que circulam de uma cidade para outra, além de realizar exames que mostram os números reais do coronavírus. Ao passar pelo local, o motorista será abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que irão aferir a temperatura corporal, informar e orientar a população sobre a prevenção ao covid-19.

Na sexta-feira, durante transmissão de coletiva pelas redes sociais, o prefeito Marcos Trad (PSD), afirmou que a meta é mapear de onde vem os contaminados com o vírus. “Essas primeiras regras de barreiras sanitárias será uma espécie de mapeamento, um planejamento para identificar a origem de fato da transmissão e da vinda dessas pessoas para a nossa cidade. Esse planejamento já havia e só não foi instalado antes porque os municípios estavam sim contornando e mantendo a estabilidade da curva. Como tivemos casos que cresceram já estamos fazendo essas barreiras nesta semana para proteger Campo Grande”, salientou o prefeito.

Caso seja detectado o estado febril, um dos sintomas do coronavírus, o motorista ou passageiro realizará o teste rápido do vírus, sendo encaminhado para outras providências. A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo governo do Estado. Ao passar por uma dessas fronteiras, o motorista recebe um adesivo, sendo liberado pela barreira sanitária.

A operação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.