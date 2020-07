Prefeitura de Douradina decreta luto oficial após morte de servidor municipal por Covid-19

Morreu na madrugada de hoje (2), o coordenador municipal de Vigilância Epidemiológica de Douradina, Aparecido dos Santos Alexandre, mais conhecido como Cidinho Alexandre. Ele é mais um óbito em MS em decorrência do coronavírus. A prefeitura decretou luto oficial por três dias no município.

“Mais um dos nossos grandes guerreiros que perdemos nesta guerra sem fim contra o coronavírus! Deixa-nos o exemplo de profissional dedicado e comprometido com a saúde de nossa gente. Que Deus conforte sua família e a todos os amigos”, afirmou o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, em publicação no Facebook.

"Fica estabelecido LUTO OFICIAL POR SETENTA E DUAS HORAS (três dias) no Município de Douradina/MS, com início em 02 de julho de 2020, quinta-feira, por ocasião do falecimento do servidor APARECIDO DOS SANTOS ALEXANDRE. Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor ás 08:00h do dia 02 de julho de 2020, revogando-se as disposições em contrário", diz a nota oficial da prefeitura.