Mais de 2.800 pessoas foram abordadas durante blitz sanitárias nas ruas de Campo Grande

A ação contou com profissionais da saúde e da vigilância sanitária - Foto: Divulgação

Iniciada na segunda-feira (01), a Blitz Sanitária Educativa passou por todos os terminais e principais ruas da área central e dos bairros mais populosos da Capital. Com o intuito de orientar e falar sobre a importância do uso de máscaras, a campanha também realizou aferições de temperatura e testes rápidos para o Covid-19.

Hoje (05) foi a vez da rua da Divisão, no bairro Parati. A ação contou com profissionais da saúde e da vigilância sanitária. E no total, durante toda a semana, foram abordadas mais de 2.800 pessoas nas ruas, com entregas panfletos e informações sobre o tele consulta, serviço telefônico para quem tiver febre, tosse, coriza e dificuldade em respirar.

O Serviço de teleconsulta:

O serviço foi criado especialmente para atender a demanda causada pela novo coronavírus. Ao ligar no número (67) 2020-2170, o paciente terá orientações sobre a doença, como principais sintomas e cuidados. E com base em um questionário, o paciente será transferido para uma equipe médica de teleatendimento.