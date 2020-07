Prefeito de Campo Grande diz que decide até quarta sobre lockdown

"Como tem coragem", perguntou prefeito durante live nesta segunda-feira. - (Foto:Reprodução/Facebook)

Diante da "grave situação epidemiológica da covid-19 na Capital de Mato Grosso do Sul",o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), deu prazo até quarta-feira (15/07) para decisão que pode mudar radicalmente a rotina da cidade: a adoção ou não de lockdown, quando só pode sair às ruas quem é considerado trabalhador de serviços essenciais.

O prefeito está aguardando posicionamento de especialistas da área de saúde em atuação no combate à pandemia de covid-19 para a definição. Informou para reportagem ter se reunido nesta manhã com os secretários estadual e municipal de Saúde e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), sobre a situação. Campo Grande é, hoje, o epicentro da covid-19 em Mato Grosso do Sul. São 37 mortes, 29 delas ocorridas nas últimas duas semanas.

Na transmissão ao vivo feita no final desta manhã, Marquinhos Trad, foi bastante crítico às pessoas que insistem em sair para festas, bares, restaurantes

Toque de recolher

O horário de recolhimento passou de 22h para às 20h e vale até às 5h. Só podem estar nas ruas da Capital que estiver trabalhando nos serviços de delivery ou em deslocamento, de casa para o trabalho e vice-versa. Também pode circular quem precisar dos serviços essenciais, como ir a farmácias ou unidades de saúde.

“A locomoção no horário em que vigorar o toque de recolher deverá ser realizada pelo indivíduo, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante”, acrescenta o decreto. Quem for pego circulando pode ser levado para delegacia e responder por descumprimento das medidas sanitárias preventivas.