Vai ter prisão para quem furar isolamento nas ruas de Guia Lopes da Laguna e Jardim

Fiscalização será mais rigorosa sobre população - Foto: Divulgação

As prefeituras de Guia Lopes da Laguna e de Jardim, em conjunto com as forças de segurança, intensificaram a fiscalização das regras de isolamento social estabelecidas em decretos municipais.

A operação será diária, até que a situação esteja normalizada nas cidades, que são vizinhas e passam por um surto de casos de Covid-19, especialmente em Guia Lopes da Laguna.

A ação tem como objetivo principal a conscientização da população, mas aqueles cidadãos que insistirem em desrespeitar as determinações do poder público municipal poderão responder por crimes previstos nos arts. 267 e 268 do Código Penal, com pena de até 15 anos de prisão.

Participaram da Operação as polícias civil, militar e rodoviária federal, o corpo de bombeiros e agentes das secretarias de saúde de Guia Lopes da Laguna e de Jardim.