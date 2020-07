PL de Vaz viabiliza medicamentos para profissionais da saúde infectados pelo Covid-19

Profissionais da saúde infectados receberão kits gratuios - (Foto: Reprodução)

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou durante a sessão remota desta quarta-feira (8), o Projeto de Lei que determina a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus.

"Os hospitais públicos e postos de saúde do Estado do Mato Grosso do Sul, serão obrigados a distribuir gratuitamente aos profissionais do sistema único de saúde, kits de medicamentos para o combate ao COVID-19. O tratamento será com Ivermectina, Vitamina D e Hidroxicloroquina, esses remédios serão apenas para médicos e enfermeiros mediante aos sintomas ou sinais leves da doença" explicou o parlamentar.

Conforme Vaz, um estudo publicado em abril deste ano, pela Universidade de Monash, na Austrália, indicou que a ivermectina, remédio antiparasitário, como o responsável pela diminuição consideravelmente do material viral da COVID-19 em testes in vitro, com células cultivadas em laboratório.

"Apesar de não haver estudos comprovados, a Vitamina D pode ser uma aliada a fim de evitar que a doença se agrave, já que esta se mostrou muito eficaz na prevenção de algumas infecções respiratórias, conforme nota emitida pelo Núcleo de Evidencias do Ministério da Saúde" explicou o deputado.

Existe um novo estudo realizado por membros do Sistema de Saúde Henry Ford, em Detroit, Michigan que apresentou resultados positivos acerca do uso de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com COVID-19. A pesquisa mostrou que o grupo que utilizou a droga teve a taxa de mortalidade reduzida pela metade.