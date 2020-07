Pesquisa do Procon MS demonstra que exames laboratoriais para Covid apresentam  sensível variação de preços

Os laboratórios pesquisados foram Célula, Multilab, Biodiagnostic, Labclin, Novalab , Oswaldo Cruz, Sabin e Ultralab. - (Foto: Reprodução)

O aumento cada vez maior da procura por exames laboratoriais relacionados com a incidência da Covid-19 levou a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, realizar pesquisa de preços em laboratórios de análises clínicas, com a finalidade de informar o consumidor a possibilidade de gastando menos dinheiro nos procedimentos, quando realizados de maneira particular.

Os levantamentos foram realizados no período de 03 a 08 de Julho em envolvendo oito laboratórios. A verificação levou em conta três fatores: Proteína C Reativa (PCR), sorologia e teste rápido. A pesquisa detectou diferenças de 60% nos preços em relação ao exame de PCR a 87,50 % em relação à PCR. Neste caso, em um determinado laboratório o exame custa R$ 250,00, mas pode ser encontrado em outro por R$ 400,00.

Em relação à sorologia, a diferença de preços é um pouco menor, 52,17%. Mesmo assim é interessante que o consumidor se oriente por pesquisas como forma de evitar gastos excessivos quando necessitar de tais exames. Nesse caso, o valor cobrado varia de R$ 230,00 a R$ 350,00, dependendo da clínica. A modalidade que apresentou valor maior foi o de teste rápido, 87,50%, e pode sair por R$ 160,00 até R$ 300,00.

Para melhor prestação de serviços, a equipe de pesquisa do Procon/MS verificou também o tempo necessário para entrega de resultados dos exames. No caso da PCR, varia de quatro a sete dias. Em relação a Sorologia, esse tempo varia de um a quatro dias e teste rápido o tempo para entrega vai de duas horas após a coleta a um dia útil.

Dados pesquisa

Os laboratórios pesquisados foram Célula, Multilab, Biodiagnostic, Labclin, Novalab , Oswaldo Cruz, Sabin e Ultralab.