Para prevenir contágio, internas do presídio de Rio Brilhante passam por testagem de Covid-19

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou esta semana uma testagem em massa para diagnóstico da Covid-19 em internas do Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante (EPFRB). A ação foi promovida em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, após uma profissional que realiza atendimentos no presídio ter sido constatada com a doença.

Os testes foram aplicados ontem e hoje, sendo identificados 21 casos positivos entre as 98 reeducandas que estão na unidade prisional. Esses foram os primeiros diagnósticos positivos de infecção por coronavírus entre a população carcerária de Mato Grosso do Sul.

A direção da unidade realizou o isolamento de todas as internas diagnosticadas, e novos testes serão aplicados conforme a necessidade e protocolo padrão dos órgãos de saúde, com toda atenção necessária sendo prestada. Apenas uma delas, por orientação médica, foi necessário ser encaminhada para a rede hospitalar, devido a problemas anteriores no pulmão.

Testes também foram aplicados nos servidores que atuam no presídio, com um caso confirmado e uma servidora com sintomas que aguarda o resultado, ambas foram afastadas do serviço.

Desde o início da pandemia, a Agepen tem adotado vários protocolos de prevenção como a suspensão de visitas presenciais e implantação de contatos virtuais por videoconferência; adoção de procedimentos para a higienização de produtos e objetos que entram nas unidades, com o uso de solução sanitizante e quarentena mínima de 24 horas antes da entrega aos internos; bem como a desinfecção regular de celas, corredores e demais espaços que compõem as estruturas prisionais.

Além disso, foram fornecidas máscaras de proteção tanto aos policiais penais como a todos os internos em estabelecimentos prisionais do Estado. Outra medida importante é o isolamento preventivo de detentos que chegam de delegacias ou daqueles que apresentam sintomas gripais.

Como parte das ações de combate à proliferação da Covid-19, a agência penitenciária também recebeu 2,1 mil testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus e diagnóstico precoce da doença, em caso de suspeita no ambiente carcerário, que foram distribuídos a todas as unidades da Agepen no Estado, e estão sendo aplicados conforme normativas estabelecidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Além disso, foi realizada a campanha de vacinação contra a gripe em todos os presídios do Estado, com imunização de internos e servidores.