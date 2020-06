Consócio Guaicurus, Prefeitura e MPE-MS se reúnem para alinhar alternativas e não paralisar atividades

Usar máscara é obrigatório no ônibus em CampO Grande - (Foto: Glenda Gabi)

Na tarde de ontem (23) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS), Prefeitura de Campo Grande, Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e do Consórcio Guaicurus se reuniram reuniram ontem (23) para definifir a continuidade do serviço de transporte coletivo na Capital.

Foram discutidos os impactos resultantes da pandemia do novo coronavírus e as alternativas para a solução da problemática enfrentada. Na reunião foi estabelecido que há necessidade de ter mais diálogo com o Governo do Estado, estabelecer nova aproximação junto aos técnicos da saúde para garantir que as recomendações de biossegurança sejam respeitadas e analisar a possibilidade de formatação de projeto para utilização de fundo com vistas a atender as minorias sociais.





A reunião aconteceu ontem (23) - Fotos: Ana Paula Leite

Estiveram reunidos o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI) e do Núcleo da Cidadania (NUCI), Aroldo José de Lima; a Promotora de Justiça e Coordenadora da Força-Tarefa COVID-19 do MPMS, Ana Cristina Carneiro Dias; o Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, Fabrício Proença de Azambuja; o Procurador-Geral do Município, Alexandre Ávalo Santana; o Diretor-Presidente da Agereg, Vinícius Leite Campos; o Diretor-Presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, e seus assessores João Carlos e Giuseppe Augusto Pelegrini Bitencourt; o Diretor-Presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende; o Gerente do Consórcio Guaicurus, Nelson Guenshi Asato; e o Advogado André Borges.