Para garantir leitos de UTI na Capital, interior envia monitores multiparamétricos para a SES

Diante do atual cenário em Campo Grande, onde os casos confirmados de coronavírus têm aumentado consideravelmente, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) solicitou aos municípios que cedam monitores multiparamétricos, que não estejam sendo utilizados, para montagem de leitos de UTI na Capital.

O secretário de Estado de Saúde, Gerado Resende, fez um agradecimento especial às gestões municipais e falou que a união de esforços neste momento é fundamental. “São municípios que se prontificaram em ajudar nossa Capital que hoje é o epicentro da doença em nosso Estado e que precisa aumentar a disponibilidade de leitos”.

Sidrolândia realizou a entrega de 10 monitores. Mais quatro foram disponibilizados dos seguintes municípios, Pedro Gomes, Corguinho e Figueirão e Paraíso das Águas.

A entrega do monitor de Figueirão foi realizada na tarde desta segunda-feira (20.07), pelo o prefeito Rogério Rodrigues Rosalin e pelo secretário municipal de Saúde Giovanni Bertolucci Alves. "Eles vieram pessoalmente entregar, em comodato, o monitor multiparamétrico que nós havíamos destinado, em fevereiro àquele município. Com esse gesto, eles estão nos ajudando na montagem de leitos de UTI em Campo Grande, que serão utilizados no tratamento de pacientes da Covid-19. Espero que outros prefeitos tenham essa mesma iniciativa, pois assim irão contribuir na preservação de vidas que, sem leitos de UTI, poderiam vir a óbito e isso é tudo o que não queremos".

A situação da disponibilidade de leitos é preocupante. Na macrorregião de Campo Grande, segundo o boletim da SES, a ocupação global de leitos é de 84%.