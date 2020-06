Paciente que morreu em Deodápolis por coronavírus pode ter contraído vírus no hospital

Hospital da Vida - (Foto: Reprodução)

Deodápolis registrou a primeira morte em decorrência da Covid-19 neste fim de semana. A informação foi confirmada ontem (14) a noite pelo secretário de Saúde do município, Jean Carlos Silva pelas redes sociais. O paciente que não teve o nome e nem idade divulgada, deu entrada no último dia 24 no Hospital da Vida em Dourados sem sintomas do coronavírus. Ele deu entrada para tratar o seu problema renal que já estava em situação grave.

"A princípio ele não tinha sintomas nenhum para Covid. Ele deu entrada no hospital sem sintomas para a doença. Tudo nos leva a crer que esse contágio pode ter acontecido no próprio hospital", afirma o secretário.

Ele estava aguardando uma vaga para hemodiálise. Foi feito o teste rápido que testou positivo para Covid-19. É a 33ª em MS, além dos 3.434 casos confirmados de coronavírus no Estado.