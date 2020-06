Onda de positivos para Covid-19 é fruto do descaso com distanciamento social

Autoridades sanitárias de saúde atribuem o aumento da curva de contágio, ao ritmo de vida normal que os sul-mato-grossenses estão levando - Foto: Divulgação

O Brasil acaba de se tornar o terceiro do mundo em maior número de mortes por Covid-19. Enquanto isso, o sistema que mede a quantidade de pessoas que tem permanecido em casa no País, há dias está abaixo de 50%.

Embora Mato Grosso do Sul continue sendo o menor em número de casos e de mortes entre as unidades da federação, o Estado viu os testes positivos para a Covid-19 dispararem na última semana e o 21° óbito foi confirmado nesta sexta-feira (5).

Autoridades sanitárias de saúde atribuem o aumento da curva de contágio, ao ritmo de vida normal que os sul-mato-grossenses estão levando. A taxa de distanciamento social mapeada nesta quinta-feira (4) foi de 37,3%. A mesma média da primeira semana do mês de junho que registrou 37,4% (segunda), 40,9% (terça) e 38,3% (quarta).



Gráfico mostra taxas mapeadas desde fevereiro no País

Os indicadores seguem na contramão do cenário considerado ideal por cientistas e autoridades mundiais de saúde que recomendam isolamento de 70% para reduzir o número de infectados e conter a velocidade de contágio da pandemia.

A alta movimentação nas ruas e a baixa adesão ao distanciamento social nesta quinta, deixou Campo Grande na 24° colocação no ranking das capitais brasileiras com taxa de 36,4%. As regiões da cidade com menos pessoas em casa foram: Itamaracá (15%), Universitário (21,3%), Taveirópolis (24%), Maria Aparecida Pedrosian (24,1%), Núcleo Industrial (24,4%).

Nos municípios o comportamento não está diferente, e a taxa mapeada vai de 28,8% a 57,1%. A lista completa de cidades mapeadas pela In Loco nesta quinta-feira pode ser conferida aqui .

Durante o anuncio de 72 novos testes positivos de Covid-19 e mais uma vida perdida para a doença nesta sexta-feira, o secretário de saúde, Geraldo Resende fez mais um apelo para a população. “Nosso isolamento social está horrível e mostra mais uma vez o descompromisso do sul-mato-grossense com o bem maior que é a vida. Mais uma vez pedimos: isolamento social, uso de máscaras e regras de higiene, que são até o presente momento os únicos remédios que nós temos para combater esse vírus”.

Com os dados atualizados no boletim epidemiológico o Estado passa a contabilizar 1.997 casos confirmados de Covid-19 e 21 vidas perdidas pela doença.