OMS registra recorde de novos casos de coronavírus no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou aumento recorde de casos globais de covid-19 nesse sábado (18). O aumento foi de 259.848 casos em 24 horas.

As maiores elevações ocorreram nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia e África do Sul, de acordo com a contagem diária. Recorde anterior de novos casos relatados pela OMS foi de 237.743 na sexta-feira (17).

O recorde anterior de novos casos relatados pela OMS foi de 237.743 na sexta-feira (17). As mortes aumentaram 7.360, o maior avanço diário desde 10 de maio.