OMS alerta para subnotificação de casos do coronavírus no Brasil

OMS estima subnotificação de casos da covid-19 no Brasil - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou preocupação, nesta segunda-feira, dia 22, com a alta porcentagem de resultados positivos nos testes de covid-19 no Brasil — na casa dos 31%, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente. Segundo a entidade, o número elevado indica baixa testagem e uma provável subotificação de casos, já que a taxa média de positivos, em outros países, costuma ser de 17%.

[Uso de máscaras é obrigatório em diversas cidades do Brasil]

OMS estima subnotificação de casos da covid-19 no Brasil. Foto: Felipe Rau/Estadão

"A taxa de positivos no Brasil é bastante alta. Provavelmente, há uma subestimação do número verdadeiro de casos. A taxa em países com testagem em massa chega até a 5%, e essa tendência não é um resultado de realizar vários testes", esclareceu Michael Ryan, diretor do programa de emergências da OMS.