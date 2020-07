Novo ponto de coleta diminui fluxo no drive-thru para exame do Coronavírus

A Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na R. Bahia, 355, é o novo ponto, disponibilizado pelo Governo do Estado, com o objetivo de ampliar a testagem para o Coronavírus em Campo Grande - (Foto: Secom MS)

A Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na R. Bahia, 355, é o novo ponto, disponibilizado pelo Governo do Estado, com o objetivo de ampliar a testagem para o Coronavírus em Campo Grande.

Por semana, Mato Grosso do Sul realiza 7,3 mil testes para diagnóstico do coronavírus disponibilizados pelo Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde. Este total representa que a cada hora mais de 43 sul-mato-grossenses são testados.

Com a nova estratégia de instalar um novo ponto de coleta em Campo Grande, na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, a SES conseguiu diminuir o fluxo no drive-thru do Corpo de Bombeiros e melhorar o tempo de espera diante do aumento da demanda.

Na escola, serão realizados 400 testes rápidos, por dia. Porém, é importante ressaltar que o local funcionará somente em sistema de agendamento, e no período noturno, das 18h30 até as 23h30.

Para agendar basta entrar em contato pelo disk-covid, pelo telefone 67 3311 6262. O paciente que realizar o agendamento irá até o local, descerá do carro e entrará em uma das duas salas de testagem. O exame será aplicado por profissionais da Sesau.