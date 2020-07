Tribunal de Justiça reforça alerta de MPE, e conclama respeito de sul-mato-grossenses em relação aos decretos

População deve respeitar as medidas para evitar a proliferação - (Foto: Divulgação)

Campo Grande têm adotado importantes medidas com a finalidade de conter a disseminação da Covid-19 com obrigatoriedade de medidas sanitárias de prevenção, individuais e coletivas, a restrição de aglomeração de pessoas, a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em locais públicos e privados de acesso ao público e, ainda, a restrição da circulação de pessoas durante o horário do toque de recolher, conforme os decretos em vigência expedidos pelos Poderes Públicos. Mais cedo noticiamos que o Ministério Público Estadual havia alertado sobre um possível colapso em Campo Grande até o fim do mês.

Mas nos últimos dias o Estado tem registrado o aumento de casos confirmados. Conforme os dados do boletim epidemiologico divulgados hoje (2), MS atingiu 9.062 casos confirmados e Campo Grande o número de 2.612 casos na data de hoje.

O índice de isolamento social com 37,21% em Campo Grande preocupa, ocupando a 25ª colocação entre os Estados; já dentre as Capitais dos Estados, Campo Grande cai para a 26ª colocação no ranking com índice de isolamento de 36,5%.

O boletim de Campo Grande divulgado ontem (1º), 84 pessoas internadas por COVID-19, sendo 31 em Leitos de UTI (17 públicos e 14 privados) e 53 em Leitos Clínicos (16 públicos e 37 privados).

De outro lado, conforme estudo de Predição, publicado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nas primeiras três semanas do mês de junho houve aumento de 251,71% de casos confirmados, passando de 1.489 casos em 31 de maio (79º dia da epidemia), para 5.237 casos no dia 22 de junho (100º dia da epidemia). Se mantido este cenário, o estudo indica que teremos no Mato Grosso do Sul 35.770 casos no dia 31 de julho.

O estudo estima que, permanecendo esse índice de aumento no número de infectados, no dia 11 de agosto, o dia 151º da epidemia, 200 pacientes precisarão de atendimento em leitos de UTI, de modo que haverá "um possível colapso do sistema de saúde pública do Estado no mês de agosto".

Por meio de uma nota o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário Para a Saúde, divulgou uma nota conclamando que a população de Mato Grosso do Sul respeite as medidas de distanciamento social. "Intensifiquem as medidas de prevenção à Covid-19 preconizadas pelas autoridades sanitárias: saiam de casa somente para o que for realmente necessário e sempre façam o uso de máscara de proteção facial, nos passeios públicos e em todos os estabelecimentos públicos e privados (comércio em geral, shoppings, bancos, repartições, bares e similares, restaurantes, igrejas, dentre outros). Permaneçam em suas residências durante o horário do Toque de Recolher e mantenham os ambientes ventilados; observem sempre a distância segura de no mínimo 1,5m entre as pessoas, seja nas filas ou outros locais; permaneçam atentos às medidas de higiene e etiqueta social e demais medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias", diz o comunicado assinado pelo desembargador Nélio Stábile.

O desembargador Nélio Stábile