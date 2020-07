Nioaque confirma o primeiro caso de coronavírus no município

As esculturas que fazem referência ao "Vale dos Dinossauros" em Nioaque, popularmente chamados de "dinos", receberam máscaras de proteção - (Foto: Divulgação)

Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em Nioaque, a 144 km de Campo Grande, nesta sexta-feira (3). O paciente é um homem, 24, que estava na Capital desde o dia 17 de maio até o último dia 25.

Conforme a secretária de Saúde do município, Sandra Calonga, o resultado saiu ontem (2) após exames. “Foi colhido o material e encaminhado ao Lacen. Hoje ele está em isolamento domiciliar por estar com sintomas leves, mas está sendo monitorado”, afirma a secretária ao programa Show da Manhã da Serrana FM do Grupo Feitosa de Comunicação.

A confirmação do caso acendeu o sinal de alerta da Secretaria Municipal de Saúde, pois até ontem, 53 pessoas estavam em isolamento por precaução. Segundo a secretária, o rapaz afirmou que participou de um culto religioso no último dia 28. “As equipes estão na área, e já entramos em contato com as pessoas que estiveram próximas do paciente nos últimos dias, já que ele também esteve em um culto religioso. Os números vão aumentar, mas ainda não sabemos quanto. A partir do primeiro, sabemos que podem sair novos casos confirmados", alerta. Além do jovem, dois suspeitos fizeram os exames e tiveram o resultado negativo.

Atualmente Nioaque está com o toque de recolher das 23h às 5h, com proibição de aglomeração, rodas de tereré, narguilé, rodas de cerveja, mesas com até três pessoas sempre respeitando o distanciamento, além do decreto municipal determinando o uso obrigatório de máscaras.

“O coronavírus está ai, tudo mudou e precisamos se adaptar a ele. Ao invés de sair à noite, vamos pedir para entregar em casa. Temos que estar evitando sair para comer fora e tomar outros cuidados para evitar a proliferação dos casos em Nioaque”, finaliza.