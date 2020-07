Na guerra contra Covid-19, Saúde ativa 10 novos leitos de UTI na Santa Casa da Capital

Entrega de leito no Hospital do Pênfigo - (Foto: Divulgação/SES)

Depois de participar da ativação, nesta segunda-feira (20.07), de 15 novos leitos (10 clínicos e cinco de UTI) para pacientes de Covid-19 no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), inaugura nesta terça-feira (21.07), às 7h30, 10 novos leitos de UTI na Santa Casa da Capital, resultado de trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau)

Com essas novas estruturas, Campo Grande passa a contar com 509 leitos na rede particular e privada de uso exclusivo para pacientes com Covid-19, sendo 175 deles de UTI e 334 clínicos.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, por meio de um trabalho em parceria com o município, além dos 10 novos leitos que serão ativados na Santa Casa, ainda neste mês serão estruturados mais 28 leitos de UTI, sendo 10 no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e 18 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

“Estamos fazendo um trabalho conjunto entre a SES e a Sesau, na estruturação de leitos clínicos e de UTI na rede hospitalar da Capital. É determinação do governador Reinaldo Azambuja que nenhum sul-mato-grossense venha a ficar sem assistência hospitalar nessa guerra contra a Covid-19”, salienta o secretário Geraldo Resende.

“Com esses novos leitos, é possível desafogar hospitais que hoje são referência no atendimento à Covid-19, como o Hospital Regional de MS”, explica Geraldo Resende. Na semana passada, foram colocados em funcionamento 37 novos leitos para pacientes de Covid-19, sendo 20 no Hospital Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e 7 no Hospital El Kadri, além de 18 leitos de retaguarda no Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

Mapa

Nesta segunda-feira (20.07), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou o novo Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI para Mato Grosso do Sul. A publicação, feita no Diário Oficial, mostra a ampliação da estrutura constante do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo coronavírus.

O mapa registra a disponibilidade de 710 leitos clínicos adulto, 119 leitos clínicos pediátrico, 269 leitos de UTI adulto (16 a mais do que o mapa hospitalar divulgado no dia 14) e 9 leitos de UTI infantil (2 leitos a mais). Em ampliação constam 100 leitos clínicos adulto, 6 leitos clínicos pediátrico e 101 leitos de UTI adulto (10 a mais que na publicação anterior).

“Essa lista traz uma readequação, resultado da análise do quadro e realidade epidemiológica de cada município. O mapa é atualizado periodicamente, tendo em vista o avanço da pandemia e necessidade de internação de cada localidade”, explica o secretário Geraldo Resende.