Mulheres e pessoas entre 30 e 39 anos são a maioria dos casos confirmados em MS

As mulheres são a maioria dos casos - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em mais um boletim divulgado nesta segunda-feira (29), confirmou que as mulheres são a maioria dos testes positivos para coronavírus com 3.848, enquanto os homens ficaram atrás com menos 20 casos, em um total de 3.828 contaminados. Mas se tratando de óbitos, os homens são a maioria, com 42 vítimas fatais e 33 mulheres, totalizando 75 mortes em MS. Foram confirmados mais 149 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24h, concentrando um total de 7.676 casos no Estado, conforme os dados do boletim epidemiologico.

Falando de faixa etária, as pessoas que mais contraíram o vírus têm entre 30-39 anos com 2.143 casos, seguida de 20-29 com 1.662, 40-49 com 1.642, 50-59 com 1.033, 60-69 com 390, 10-19 com 363, 1-9 com 191, 70-79 com 146, 80 anos ou mais com 74, e de um ano ou menos com 32 vítimas.

Das três cidades com maior índice, Dourados ainda é a cidade com maior número de casos confirmados, com 2.487, seguido de Campo Grande com 2.028 e Rio Brilhante com 316. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 43.132 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul.





O gráfico representando os número quase empatados - (Ilustração: Secretaria de Estado de Saúde)