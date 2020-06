Mulher que fugiu de hospital com suspeita de Covid-19 é encontrada morta em residência

Ela havia sido medicada e foi embora sem receber alta - (Foto: Márcio Rogério/Nova News)

Após fugir do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, uma mulher, 57, que apresentava sintomas da Covid-19, foi encontrada morta em uma residência no bairro Durval Andrade em Nova Andradina, a 301 km de Campo Grande. Ela teria fugido do hospital na noite de ontem (17) e seu corpo foi encontrado nesta madrugada (18).

Conforme informações do Nova News, a mulher apresentava alguns problemas de saúde e procurou o atendimento no hospital ontem mesmo. Ela havia sido medicada e foi embora sem receber alta. De acordo com boletim de ocorrência, após a fuga da mulher, a Vigilância Sanitária foi acionada, já que a paciente deveria cumprir isolamento obrigatório por apresentar sintomas do coronavírus.

A morte dela foi confirmada na madrugada. O resultado do teste para Covid-19 e o motivo de de sua morte ainda não foram divulgados.