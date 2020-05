Idosa de 83 anos é a 17ª morte por coronavírus registrada no Estado

Paciente estava internada no hospital da Unimed - Foto: Bruna Kaspary

Mato Grosso do Sul registrou o 17º óbito nesta quarta-feira (20). A paciente é uma idosa, de 83 anos e a morte foi registrada nesta madrugada, às 1h40. A mulher estava internada no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória desde o dia 6 de maio para tratamento da Covid-19 na Unimed Campo Grande.

Com a morte da idosa sobe para 17 o número de óbitos causados pela coronavírus em MS. De acordo com informações a paciente tinha histórico de doença pulmonar, hipertensão arterial, obesidade mórbida e doença arterial crônica.

Segundo a assessoria do hospital, a cooperativa realizou todos os protocolos no atendimento a vítima. "A cooperativa lamenta a perda da paciente e ressalta que seguiu todos os protocolos necessários, bem como as normas e determinações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando preservar a sua segurança e lhe oferecer a melhor assistência à saúde", explica a nota.

Mais informações serão divugadas às 10h30 na coletiva online realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). No Estado, até agora, são 642 casos positivos para covid-19.