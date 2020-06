MS tem novo recorde de casos da Covid-19 e Sinpol se solidariza com médicos hostilizados em Dourados

Médicos estão expostos ao coronavírus a todo momento - (Foto: Ilustração/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira (24) mais um dia de recorde de exames positivos da Covid-19, foram mais 417 casos confirmados nas últimas 24h. Estar na linha de frente do combate ao coronavírus não é tarefa fácil, além de estarem sujeitos à contaminação, a todo momento, os profissionais de diversas áreas também passam por situações de hostilidade, como tem ocorrido com médicos de Dourados, que foram contaminados pelo vírus e estão sendo discriminados, sendo ofendidos pessoalmente e em redes sociais.



O CRM/MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul) emitiu um comunicado repudiando esse tipo de atitude e informando que o Conselho vai tomar as providências cabíveis. O Sinpol lembra que injúria ou difamação são crimes previstos no Código Penal, com multa e até prisão. O mesmo vale para agressões via internet.



"Nos solidarizamos com os profissionais da saúde de Dourados, que estão passando por essa situação. Entendemos muito bem o quão difícil é estar na linha de frente em um momento de pandemia como o que atravessamos, e reprovamos esse tipo de comportamento, lamentável e inadmissível", afirma o presidente em exercício do Sinpol, Pablo Rodrigo Pael.



O CRM/MS afirma que se esta situação continuar, certamente, em breve não haverá um único profissional disposto a atuar em hospitais e postos de saúde. "Além da preocupação do alto risco de contaminação em desenvolver as atividades médicas, quando somos afetados ainda temos este agravante de hostilização por parte da sociedade, ou seja, qual o estímulo dos médicos e dos profissionais da saúde em saírem de suas casas para serem linha de frente no combate à pandemia? Se esta situação continuar certamente em breve não haverá um único profissional disposto a atuar”, diz a nota.



Casos MS - Dados da Secretaria de Saúde apontam que existem hoje 6.201 casos confirmados no Estado e que 56 pessoas morreram pela doença. Dos 6.201 casos confirmados, 3.041 estão em isolamento domiciliar, 2.934 estão sem sintomas e já estão recuperados e 173 estão internados, sendo 109 em hospitais públicos e 64 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.