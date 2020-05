MS tem mais 76 pacientes infectados com o coronavírus

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 9.686 notificações de casos suspeitos em Mato Grosso do Sul. - Foto: Divulgação

Nas últimas 24 horas, mais 76 pessoas tiveram seus exames positivos para coronavírus (Covid-19). No total, Mato Grosso do Sul já registra 1.262 casos confirmados. Destes 763 estão em isolamento domiciliar, 417 estão sem sintomas e já estão recuperados.

Dos 65 pacientes internados, 27 estão em hospitais públicos e 38 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 18 óbitos.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 9.686 notificações de casos suspeitos em Mato Grosso do Sul. Destes, 7.437 foram descartados, 21 foram excluídos e outros 512 exames aguardam resultado do Lacen.

A Secretaria de Estado de Saúde tem publicado o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde. Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.