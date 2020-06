MS tem 76 mortes por coronavírus e 7.965 confirmados

Batayporã, Paranaíba, Vicentina, Brasilândia, Rio Brilhante, Guia Lopes da Laguna e Fátima do Sul, registraram 2 óbitos cadas. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Com mais 289 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 7.965. Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (30.06) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.

Dos 7.965 casos confirmados, 3.322 estão em isolamento domiciliar, 4.387 estão sem sintomas e já estão recuperados e 183 estão internados, sendo 115 em hospitais públicos e 68 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

O boletim epidemiológico ainda trouxe a confirmação de mais um óbito pela doença. A 76ª vítima era um homem, de 61 anos, residente de Ponta Porã. Sem comorbidades relatadas.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 22 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 4 em Itaporã, 4 em Ponta Porã, 9 em Corumbá.

Batayporã, Paranaíba, Vicentina, Brasilândia, Rio Brilhante, Guia Lopes da Laguna e Fátima do Sul, registraram 2 óbitos cadas.

Já Sidrolândia, Douradina, Deodápolis, Anastácio, Iguatemi, Itaquiraí, Glória de Dourados, Naviraí , Amambai e Nova Andradina – 1 óbito cada.