MS tem 33 mortes por coronavírus e mais de 3,5 mil casos confirmados

Mais 118 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) foram registrados pela Secretaria de Estado de Saúde nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 3.551. Destes, 1.531 estão em isolamento domiciliar, 1.907 estão sem sintomas e já estão recuperados e 83 estão internados, sendo 41 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Só neste final de semana mais cinco mortes por coronavírus foram confirmadas. A 29ª vítima era do sexo masculino, tinha 80 anos, e era do município de Douradina. A 30ª, 31ª e 32ª eram de Dourados, duas do sexo feminino, uma de 65 anos e outra de 54, e ambas sofriam com outras comorbidades. E um do sexo masculino, de 81 anos, e que era hipertenso.

Já a 33ª vítima era de Deodápolis, tinha 67 anos, do sexo masculino e sofria de insuficiência renal crônica.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 5 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 1 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá, 1 em Douradina e 1 em Deodápolis.

Você pode acompanhar os boletins epidemiológicos pelo link www.vs.saude.ms.gov.br.