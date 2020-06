MS registra 62ª morte por coronavírus; vítima é de Dourados e tinha 64 anos

Da Redação com Portal MS

Ele é a 17ª vítima da cidade e a 62ª do estado - (Foto: CNS/Reuters/Flavio Lo Scalzo)

Mato Grosso do Sul registra mais uma morte por coronavírus nesta quinta-feira (25). Um homem de 64 anos veio a óbito no Hospital Universitário de Dourados. Ele é a 17ª vítima da cidade e a 62ª do estado.

Segundo informações da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o homem sofria de diabetes. Estava internado no Hospital Universitário desde 13 de junho. Foi notificado no mesmo dia. Faleceu no final da manhã desta quinta-feira, 25 de junho.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 17 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí e 01 em Fátima do Sul.