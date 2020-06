MS recebe da Eldorado R$ 10 milhões em testes e equipamentos de proteção para combate à Covid-19

Em um ato de solidariedade, a Eldorado Brasil fez a entrega nesta quinta-feira (25.6) de 68 mil testes rápidos para identificação da doença, a serem usados na rede pública de saúde do Mato Grosso do Sul - (Fotos: Chico Ribeiro)

Em um ato de solidariedade, a Eldorado Brasil fez a entrega nesta quinta-feira (25.6) de 68 mil testes rápidos para identificação da doença, a serem usados na rede pública de saúde do Mato Grosso do Sul. A entrega foi feita no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.

Também serão disponibilizados mais de 2,5 milhões de equipamentos de proteção – máscaras, luvas, aventais, toucas e sapatilhas -, vitais para proteger os profissionais de saúde. Juntos, esses dois grupos de itens representam doação de R$ 10 milhões feita pela Eldorado Brasil.

O governador Reinaldo Azambuja explicou a empresa se ofereceu para doar R$ 10 milhões ao Estado, mas que ele pediu que a doação fosse feita em testes e equipamentos de proteção porque a iniciativa privada tem mais agilidade para fazer compras, por não ter de enfrentar os mesmos tramites licitatórios que o poder público.

Governador Reinaldo Azambuja recebendo o material

“Isso mostra a agilidade, porque nós conversamos há uma semana, a rapidez, que eles fizeram a compra, mas principalmente a solidariedade com Mato Grosso do Sul e a parceria que eles estão construindo com o nosso estado”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Com essa nova ação de solidariedade, a Eldorado Brasil torna-se a empresa com o segundo maior valor doado às ações de combate à Covid-19 em Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da JBS. Ambas as empresas são controladas pelo grupo J&F, maior empregador do estado, com cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos, dos quais 15 mil pela Eldorado Brasil.

O secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) destacou o comprometimento da empresa de celulose com Mato Grosso do Sul. “Desde o início da pandemia conseguimos criar uma rede de responsabilidade entre o setor privado e o estado. A Eldorado Celulose foi pioneira na implantação dos protocolos de biossegurança, atuando em doações junto aos municípios e ao Estado. Somente com a integrações das ações podemos avançar no combate à pandemia. A Eldorado assumiu ainda o compromisso com o governo de manter a totalidade dos empregos”, afirmou Verrruck.

O presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, destacou o compromisso da companhia com a saúde, a segurança e o bem-estar das comunidades em que atua. “Estamos completamente engajados na superação dessa pandemia, que está impondo novos desafios a todo o mundo. Estamos trabalhando para apoiar medidas ágeis que contribuam para salvar vidas e para conter os problemas causados pelo coronavírus”, declarou.

Secretário de Saúde, Geraldo Resende ao lado do governador

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, explicou que os equipamentos serão destinados para os profissionais da linha de frente de enfrentamento à pandemia em todo o estado. “Com esta doação, a empresa Eldorado demonstra que em momentos difíceis a sociedade brasileira tem capacidade de se unir e de ser solidária. E, além disso, de que grandes empreendimentos são também capazes de grandes gestos, uma vez que seus dirigentes entendem que cuidar de saúde de seus colaboradores e consumidores, é cuidar do maior patrimônio que todos temos: vidas”, finalizou.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também acompanhou a entrega.