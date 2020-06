MS integra painel nacional de medidas contra o Coronavírus

Na mesma linha, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, reforça que o acesso a informações auxilia o gestor público e a população na tomada de decisões. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Por iniciativa das secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e e de Saúde, as medidas de enfrentamento ao Coronavírus em Mato Grosso do Sul integram um painel nacional com informações sobre o combate à pandemia no Brasil.

Os dados inseridos estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Secretários de Administração, o Consad, órgão responsável pela criação da ferramenta, utilizada para auxiliar gestores públicos no processo de tomada de decisão nesse período.

Para conferir as ações do Governo de Mato Grosso do Sul é preciso acessar o link www.consad.org.br, filtrar a busca por unidade federativa e realizar a consulta através dos filtros “Gênero da Medida”, “Frente de Atuação” ou pela data da ação.

Base para análise das respostas dos governos para o atendimento à saúde, as informações são relacionadas à desaceleração da propagação do vírus, obtenção de recursos, apoio à atividade econômica, fomento à pesquisa, auxílio a famílias e grupos vulneráveis, apoio a municípios, entre outras.

“Mato Grosso do Sul já lidera ações de transparência para combater o Covid-19 como a criação dos sites Coronavírus e Compras Coronavírus, e agora em nível nacional, passa a integrar o painel do Consad, por acreditar que a união de esforços e o trabalho integrado são decisivos para uma Gestão Pública fortalecida”, pontua a titular da SAD, Ana Carolina Nardes.

Na mesma linha, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, reforça que o acesso a informações auxilia o gestor público e a população na tomada de decisões. “Informação também é saúde, por isso, desde o início todos os dias apresentamos os dados da situação no Estado em nossas transmissões aos vivos nas redes sociais e também nos sites oficiais, apenas assim combatemos as fake News e conseguimos ser assertivos nas escolhas das medidas que precisam ser tomadas para contenção da pandemia em Mato Grosso do Sul”.