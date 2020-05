MS estaciona nas últimas posições no distanciamento social e Campo Grande ocupa penúltimo lugar no ranking das Capitais

menor adesão ao recolhimento e maior movimentação mapeada na Capital foi nas regiões do Seminário (19%), Pênfigo (22%), Noroeste (24%), Nova Lima (26,1%) e Tiradentes (26,3%). - Foto: Edemir Rodrigues

O distanciamento social faz parte do tripé indispensável para frear a velocidade do contágio pelo novo coronavírus: uso de máscaras, isolamento social e higiene redobrada. Por hora, esse é o único remédio capaz de evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e amenizar os impactos causados pela Covid-19 no sistema de saúde.

Por um tempo, apenas as medidas adotadas pela administração estadual, foram suficientes para manter a doença sob controle no Estado, mas as últimas semanas tem sido o retrato da falta de distanciamento social, com aumento significativo de novos casos confirmados da doença em diversos municípios do Estado.

Taxas de isolamento mapeadas por Estados e Capitais

As taxas de isolamento social mapeadas pela In Loco nesta terça-feira (26.5) deixam o Estado no terceiro pior lugar do ranking das unidades da federação com índice de 37,7%. A novidade do monitoramento é o ranking das Capitais brasileiras. Com taxa de 36,9% para este dia, Campo Grande ficou em penúltimo lugar.

A menor adesão ao recolhimento e maior movimentação mapeada na Capital foi nas regiões do Seminário (19%), Pênfigo (22%), Noroeste (24%), Nova Lima (26,1%) e Tiradentes (26,3%).

Poucas pessoas estão cumprindo as regras de quarentena nos municípios do interior do Estado, e as taxas de isolamento mapeadas nesta terça-feira, variam entre 26,7% (Novo Horizonte do Sul) e 54,9% (Jateí). Confira aqui o ranking das cidades sul-mato-grossenses.