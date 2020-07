MS está entre os nove estados que registrou crescimento de casos entre a 27ª e 28ª semana

A população usando máscara - (Foto: Glenda Gabi)

Não é mais novidade. Mato Grosso do Sul está com a curva em ascendência quando o assunto é aumento de casos no Estado. Conforme os dados do Ministério da Saúde divulgados ontem (15), Mato Grosso do Sul está entre os nove estados com crescimento de casos entre a 27ª e a 28ª semana. Além de MS, Tocantins, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso fazem parte da lista.

A boa notícia é que o Estado não está entre federações que apresentaram aumento no número de mortes. Na região Centro-Oeste, houve aumento de 6% do número de casos e 26% no número de mortes.

MS registrou hoje (16) mais 699 exames positivos para o novo coronavírus batendo a marca dos 15.330. Foram registrados 8 óbitos, passando para 191 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 15.330 casos confirmados, 5.027 estão em isolamento domiciliar, 9.804 estão sem sintomas e já estão recuperados e 316 estão internados, sendo 191 em hospitais públicos e 125 em hospitais privados. Oito pacientes internados são procedentes de fora do Estado.