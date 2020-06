Confira as ações efetivas para controle da Covid-19 em MS

O Governo tem lançado medidas para bater de frente com a Covid-19 - (Foto: Chico Ribeiro)

Com ações para enfrentar o avanço do novo coronavírus e também reduzir os prejuízos das pessoas, o governo de Mato Grosso do Sul desenhou uma trajetória que teve início quase um mês antes do primeiro caso no Brasil.

A primeira medida foi a criação do Centro de Operações Especiais, ainda em janeiro.

Confira a linha do tempo que permitiu a Mato Grosso do Sul ter o melhor desempenho do Brasil no combate à pandemia, incluindo o menor número de casos confirmados, mortes e ocupação de leitos de UTI:

31 de janeiro (sexta-feira)

– Criado o Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus (Coe-MS)

16 de março (segunda-feira)

– Proibição das férias de bombeiros militares e servidores estaduais da área da saúde durante o período da pandemia por causa do aumento da demanda desses profissionais;

– Em casos necessários, autorizada a requisição de bens e de serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior com base na “tabela SUS”, quando aplicável, ou mediante justa indenização a ser definida pela Administração Pública Estadual em processo administrativo próprio;

– Determinação: servidor, empregado público, terceirizado, colaborador, trainee, estagiário ou aprendiz que apresentar febre ou condições respiratórias é obrigado a reportar o caso suspeito ao dirigente do órgão em que trabalha;

– Determinação: servidores que retornaram ou tiveram contato direto com pessoas que regressaram de locais com transmissão comunitária da Covid-19, independentemente de apresentarem sintomas, devem comunicar este fato à chefia imediata, sendo que os que apresentarem sintomas deverão procurar um serviço de saúde e ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 dias ou conforme determinação médica;

– Determinação: servidores, empregados e colaboradores que regressaram desses locais e que não apresentem sintomas deverão desempenhar as atividades em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de sete dias, a contar do retorno ao Estado;

– Suspensão de qualquer evento ou atividades pelos órgãos do Governo que implique em aglomeração de pessoas e da participação de servidores em eventos oficiais fora de Mato Grosso do Sul;

– Proibição de reuniões presenciais, no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Estadual, com a participação de qualquer pessoa que tenha regressado de locais com transmissão comunitária do vírus;

– Autorização do teletrabalho (trabalho em casa) para servidores que, cumulativamente, tenham mais de 60 anos e sejam portadores de doenças crônicas que compõem grupo de risco;

– Reunião com representantes de oito universidades em Mato Grosso do Sul para o alinhamento de informações referentes ao monitoramento dos casos de infecção por coronavírus com adoção de medidas paliativas que reduzam a concentração de estudantes sem prejudicar o calendário acadêmico;

– Reunião com representantes do setor produtivo para convocar o Comitê de Monitoramento da Crise (CMC) e alinhar ações de prevenção ao novo coronavírus. O CMC é formado pela Fiems, Fecomércio-MS, Famasul, Sebrae/MS e outras entidades.

17 de março (terça-feira)

– Suspensão das aulas na Rede Estadual de Ensino por 15 dias, de 23 de março a 6 de abril, sem prejuízo aos alunos que não comparecerem à escola na semana atual. No período sem aulas, os alunos têm atividades para realizar em casa;

– Adotado o sistema de entrevistas coletivas on-line para evitar a proliferação do vírus entre os profissionais de imprensa.

18 de março (quarta-feira)

– Anúncio da abertura de processo para compra emergencial de cinco mil kits de testes para o novo coronavírus.

19 de março (quinta-feira)

– Disponibilização do sétimo andar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para atendimento exclusivo de eventuais pacientes com coronavírus. Ao todo, são 48 leitos;

– Suspensão do atendimento em alguns ambulatórios do HRMS para diminuir a aglomeração de pacientes na unidade. Dessa forma, só estão em funcionamento: Clínica da Dor Crônica; ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva); TAP (Tempo de Atividade da Protrombina); egressos de cirurgia de cabeça e pescoço; egressos de cirurgia geral; egressos de cirurgia pediátrica; gestantes de alto risco; hematologia; oncologia clínica; egressos de oncologia cirúrgica; egressos de urologia; follow up; paracentese; pulsoterapia; e serviços de imagem;

– A pedido do Governo de MS, o Governo Federal fechou as fronteiras do Mato Grosso do Sul com os países vizinhos – Bolívia e Paraguai;

– Suspensão de visitas nos presídios;

– Anúncio da contratação de 207 leitos hospitalares;

– Encaminhamento à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul do projeto de decreto legislativo para implantar Estado de Calamidade Pública em MS;

– Autorização de teletrabalho para o servidor público estadual;

– Anúncio da antecipação do lançamento do aplicativo MS Digital, que reúne 80 serviços para cidadãos e servidores públicos de forma remota.

20 de março (sexta-feira)

– Regulamentação do home office e teletrabalho;

– Fechamento dos parques estaduais e dos centros esportivos;

– Decretado estado de Emergência em Saúde.

21 de março (sábado)

– Compra emergencial de 200 kits de testes de coronavírus que vão possibilitar a realização de 10 mil exames de detecção da doença.

23 de março (segunda-feira)

– 12 mil famílias carentes de Mato Grosso do Sul são isentas do pagamento da conta de água por três meses (abril, maio e junho);

– Proibido o corte de água em todas as unidades consumidoras da Sanesul;

– Resolução obriga todos os laboratórios particulares de Mato Grosso do Sul a notificar a Secretaria de Estado de Saúde quantos aos casos suspeitos, detectados e positivos para a Covid-19;

– Implantado o Disk Corona, serviço para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus pelo telefone 3311-6262;

– Portaria torna obrigatório o treinamento de servidores, colaboradores e estudantes do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, na Capital, contra o coronavírus. O HRMS é referência contra a pandemia;

– Suspensão dos prazos administrativos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, de 20 de março a 30 de abril;

– Publicada portaria mudando o calendário para proprietários de veículos com placas final 1 e 2, que precisariam quitar seu licenciamento no mês de abril, para que possam pagar o imposto somente no mês de maio.

24 de março (terça-feira)

– Atendendo a um pedido de Reinaldo Azambuja e de outros governadores, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu os cortes no fornecimento de energia elétrica de consumidores residenciais que não conseguirem pagar as contas. A medida vale por 90 dias;

– Portaria dá autonomia aos médicos-legistas para deixar de fazer o exame interno do cadáver durante o período de pandemia do novo coronavírus. O objetivo é garantir a segurança dos profissionais e evitar a disseminação da Covid-19;

– Semagro institui um comitê de monitoramento com o objetivo de auxiliar na orientação ao setor produtivo, além de acompanhar, avaliar e orientar as ações desenvolvidas pela secretaria no combate e na mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19).

25 de março (quarta-feira)

– Início da distribuição de materiais para combate ao coronavírus para os municípios. Os kits são compostos de litros de álcool 70 líquido (em proporções definidas de acordo com o tamanho e setor de risco de cada município); álcool em gel; EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), como luvas, óculos de proteção; doses de vacina contra influenza; e material informativo de combate ao coronavírus e dengue;

– Hospital Regional de Ponta Porã recebe duas carretas da saúde para auxiliar nos casos suspeitos de coronavírus;

– Liberação de R$ 2,4 milhões em recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul;

– Prorrogação de prazos para entrega do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e a validade da certidão negativa de débitos referentes aos meses de fevereiro a julho de 2020.

26 de março (quinta-feira)

– Governador Reinaldo Azambuja assina Carta dos Governadores do Brasil contendo oito reivindicações para permitir o enfrentamento das consequências econômicas causadas pela pandemia do novo coronavírus, entre elas a aplicação da lei que institui a renda básica da cidadania para todos os brasileiros;

– Repasse no valor de R$ 7,8 milhões para os municípios de Mato Grosso do Sul realizarem ações de enfrentamento ao coronavírus;

– Anúncio da antecipação de salários de servidores e pagamento por etapas – de 31 de março a 2 de abril – como medida de prevenção ao Covid-19, evitando assim a aglomeração de pessoas nos bancos e comércios do Estado;

– Prorrogação de prazos referentes ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) do ICMS;

– Compra por dispensa de licitação de equipamentos e kits de diagnóstico para o combate ao coronavírus e à dengue. Investimento total de R$ 889,8 mil;

– SES anuncia aquisição de kits de biologia molecular para diagnóstico de Dengue, no valor de R$ 130 mil;

– Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), materiais de higiene, álcool 70º, máscaras, capotes e gorros por reeducandos das unidades penais do Estado.

27 de marços (sexta-feira)

– Governo do Estado cria Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS);

– Entrega de cinco mil litros de álcool 70% líquido para os indígenas do Estado através do Distrito Sanitário Especial Indígena de MS (DSEI);

– Criado Grupo de Trabalho para apoio às compras em caráter emergencial de insumos usados no combate à propagação do coronavírus;

– Repasse de R$ 7,8 milhões para municípios de Mato Grosso do Sul usarem no enfrentamento à Covid-19.

30 de março (segunda-feira)

– Início do funcionamento da barreira sanitária no Aeroporto Internacional de Campo Grande;

– Publicada resolução com os procedimentos para contratação durante a situação de emergência pela Covid-19, garantindo publicidade, transparência e melhor compra;

– Resolução Sefaz/SES define procedimentos para transferência de recursos para combate ao coronavírus;

– Hospital Regional, de Campo Grande, publica plano de Enfrentamento à Pandemia.

31 de março (terça-feira)

– Acréscimo de R$ 60 no Vale Renda;

– Publicado decreto que suspende o vencimento das prestações dos contratos dos programas habitacionais;

– Divulgado “MS Cultura Presente”, no valor de R$ 1,3 milhão, em que aproximadamente 700 produções artísticas, em formato de vídeos feitos em casa, serão feitas para serem divulgados em plataformas digitais e redes sociais da Fundação de Cultura e do Governo do Estado;

1º de abril (quarta-feira)

– Prorrogado prazo para pagamento das parcelas de 6 mil contratos do FCO Empresarial (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul;

– Prorrogação da suspensão das aulas presenciais na Rede Estadual até o dia 3 de maio.

2 de abril (quinta-feira)

– Governo de MS e o Banco do Brasil anunciam a possibilidade de servidores renovarem seus contratos de empréstimos consignados com carência de até 180 dias (seis meses). Juros no período de carência serão diluídos no pagamento das parcelas;

– Pronto Hospital de Campanha no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para dar suporte no atendimento aos casos de coronavírus;

– Governo amplia de seis para 12 meses a validade de exame de saúde de candidatos de concurso da PM e Bombeiros Militar.

3 de abril (sexta-feira)

– Início da repatriação de brasileiros vindo de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, seguindo recomendação do Ministério das Relações Exteriores.

4 de abril (sábado)

– Reinaldo Azambuja anuncia a transferência de R$ 20 milhões de emendas parlamentares para os Fundos de Saúde dos 79 municípios de MS;

– Resolução do Banco Central cria uma linha de crédito especial no FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para atender empresários impactados pela queda da atividade econômica devido a pandemia do coronavírus. A publicação também prorroga o pagamento das parcelas daqueles que já possuem financiamento;

– Detran altera o calendário de licenciamento em função da necessidade de medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

8 de abril (quarta-feira)

– Reconhece pela União do Estado de Calamidade Pública de MS.

10 de abril (sexta-feira)

– Reinaldo Azambuja anuncia isenção do ICMS da tarifa social da conta de luz, beneficiando 142 mil famílias;

– Governo do Estado e Sesau iniciam o agendamento de exames para o coronavírus pelo sistema Drive-Thru.

11 de abril (sábado)

– Agepen/MS prorroga período de suspensão das visitas em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul até o dia 22 de abril.

13 de abril (segunda-feira)

– Governo do Estado convoca mais oito candidatos classificados no processo seletivo simplificado da Funsau;

– Início dos atendimentos agendados do Drive-Thru Coronavírus.

14 de abril (terça-feira)

– Hospital Regional recebe 3 respiradores que foram consertados pelo IFMS

15 de abril (quarta-feira)

– Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia a remessa de equipamentos do Ministério da Saúde como álcool, luvas, máscaras, aventais, toucas hospitalares e testes rápidos para as secretarias municipais no combate ao coronavírus.

16 de abril (quinta-feira)

– Governo convoca 13 candidatos classificados no processo seletivo simplificado da Fundação Serviços de Saúde (Funsau);

– Governo inicia pagamento das emendas aos fundos municipais de saúde para ser usado no combate ao coronavírus.

17 de abril (sexta-feira)

– Governo institui Plano de Contingenciamento de Gastos e proíbe o pagamento de verbas não compatíveis com o teletrabalho aos servidores em home office.

– Concluído o pagamento de R$ 20 milhões de emendas parlamentares aos fundos municipais de saúde.

22 de abril (quarta-feira)

– Governo do Estado suspende Curso de Formação Policial para evitar aglomeração de candidatos, professores e instrutores;

– Início do uso do serviço Google for Education pela Secretaria de Estado de Educação, em uma parceria entre o Governo do Estado e a Google Inc para a realização das Aulas Remotas.

23 de abril (quinta-feira)

– Início agendamento online do Detran para evitar aglomerações;

– Governo conclui entrega de máscaras e respiradores doados pela Suzano;

– UEMS decide antecipar o recesso para o período de 4 a 17 de maio;

– Fácil Bosque dos Ipês retoma atendimento ao público, mas com horário reduzido;

– Agepen prorroga suspensão das visitas em todas unidades prisionais do estado até o dia 7 de maio.

24 de abril (sexta-feira)

– Semagro entrega mochilas e álcool 70% para o Cotolengo;

– MS recebe a habilitação de 60 novos leitos de UTI.

27 de abril (segunda-feira)

– Entrega de 960 toneladas de alimentos para famílias carentes impactadas pela pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul;

– SED compra mais de 130 mil máscaras para servidores das unidades escolares da Rede Estadual de Educação;

– Para evitar aglomerações, Detran-MS lança atendimento Drive Thru de Serviços Express.

28 de abril (terça-feira)

– Antecipação das férias escolares;

– Portaria da Agepen regulamenta a visita social virtual através de videochamadas aos presos;

– Eleição do Conselho Estadual de Assistência Social é realizada via internet por causa do isolamento social;

– Inaugurados 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Paranaíba, tornando a cidade referência no atendimento de alta complexidade na microrregião.

29 de abril (quarta-feira)

– Publicado Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI referente ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus, ampliando para 1.468 o número de leitos destinados ao tratamento da doença.

4 de maio (segunda-feira)

– Secretaria de Estado de Saúde anuncia a ampliação da coleta de exames no drive-thru de Três Lagoas.

5 de maio (terça-feira)

– Publicada resolução obrigando todos os laboratórios de análises clínicas, hospitais públicos e privados e drogarias e farmácias em Mato Grosso do Sul a notificar todos os casos suspeitos e positivos testados para o coronavírus.

6 de maio (quarta-feira)

– Inauguração de dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Sistema Único de Saúde (SUS) na Fundação Hospitalar de Costa Rica para o combate ao coronavírus;

– Ativação de 10 leitos de UTI no Hospital da Santa Casa de Corumbá;

– Secretaria de Estado de Saúde inicia operação sanitária nas aldeias de Dourados para evitar a propagação do novo coronavírus.

9 de maio (sábado)

Drive-thru Coronavírus inicia as atividades em Corumbá.

10 de maio (domingo, Dia das Mães)

– Anunciada a adesão de MS ao programa “Brasil conta comigo”

22 de maio (sexta-feira)

– Governo lança painel com dados sobre coronavírus em todas as cidades de MS

24 de maio (domingo)

– Semagro viabiliza a produção de 2.400 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para profissionais na linha de frente de combate ao coronavírus

25 de maio (segunda-feira)

– Ações nas barreiras sanitárias são intensificadas

26 de maio (terça-feira)

– Uso de máscara passa a ser obrigatório para servidores e colaboradores do Detran-MS

– Drive-thru coronavírus de Dourados amplia número de testes para atender toda a região

27 de maio (quarta-feira)

– Compra de mais de 2,7 milhões de unidades de produtos hospitalares para serem usados no combate ao coronavírus no Hospital Regional de Campo Grande

– Indígenas de Dourados recebem do Movimento Energia do Bem 10 mil máscaras para o combate ao coronavírus

– SES amplia número de testes no drive-thru coronavírus de Corumbá

30 de maio (sábado)

– MS fica em 5º lugar no ranking nacional de transparência das informações sobre o coronavírus da Open Knowledge Brasil.

1º de junho (segunda-feira)

– MS cria o Comitê Gestor do Plano de Retomada Pós-Crise da Covid-19

3 de junho (quarta-feira)

– Santa Casa de Corumbá recebe R$ 3,895 milhões de auxílio financeiro emergencial do Ministério da Saúde para o controle da pandemia da Covid-19

4 de junho (quinta-feira)

– SES amplia, de novo, testagem no drive-thru de Dourados

– SES anuncia distribuição de 10 mil cartilhas e gibis didáticos sobre a Covid-19 nas línguas guarani e terena para indígenas.