MS avança e consegue posição de destaque em ranking nacional de transparência nas informações sobre coronavírus

Ranking divulgado pela Open Knowledge Brasil que mede o grau de transparência das informações sobre o coronavírus nos portais oficiais dos estados mostra que Mato Grosso do Sul ocupa posição de destaque na divulgação de dados sobre a doença.

Com 88 pontos, o Estado está na quarta posição no ranking nacional. Além disso, Mato Grosso do Sul está 10 pontos percentuais acima da média do Governo Federal, de 78 pontos.

Destaque para a pontuação do Estado é a informação sobre a população indígena. A informação no quesito raça/cor já é uma realidade e, além dessa categoria, o formulário de notificação obrigatória do Ministério da Saúde traz um campo mais específico para identificar os grupos étnicos a que pertencem as pessoas registradas.

A transparência nas informações é, segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, item a ser levado a sério pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Estado de Saúde. “Desde o começo apresentamos o cenário da doença nas transmissões ao vivo realizadas todos os dias, no site coronavirus.ms.gov.br e no Painel Mais Saúde”.

O controlador geral do Estado, Eduardo Girão, analisou os critérios adotados pela OKBR e destacou que a próxima etapa é trabalhar em critérios onde o Estado ainda não alcançou boas pontuações. “Em critérios em que recebemos uma pontuação não desejada daremos maior foco daqui para frente, entre eles o que se refere à localização dos casos”.

Vale destacar que nos dois últimos relatório a OKBR elevou os critérios de avaliação, a mudança na metodologia aumentou a exigência das informações.

A OKBR, também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária que atua no país desde 2013. A rede desenvolve e incentiva o uso de tecnologias cívicas e de dados abertos.

O Índice de Transparência da Covid-19 é uma iniciativa para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus publicados pela União e pelas unidades da Federação nos portais oficiais.