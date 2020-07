Casos de Covid-19 em algumas cidades do Estado atingiram números alarmantes - (Foto: Reprodução)

Seis municípios do Estado estão em situação extrema de risco com relação a pandemia do novo coronavírus. Campo Grande, Alcinópolis, Corguinho, Maracaju, Nioaque e Sidrolândia receberam bandeira preta pelo programa Prosseguir, nível mais grave do monitoramento. As informações foram divulgadas ontem (16) pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.