Motoristas do turismo também recebem imunização contra gripe em Bonito

Marcos Gomidez, representante dos motoristas, foi pessoalmente pedir o benefício ao secretário Augusto - (Foto: Reprodução)

Dando continuidade as ações de imunização contra a gripe (H1N1) o município de Bonito, através das secretarias de Saúde e de Turismo, disponibilizou a vacina para os motoristas autônomos de Turismo. Na semana passada, os guias foram os primeiros, fora do grupo de prioridades do Ministério da Saúde, a serem imunizados.

Conforme o secretário de Turismo, Augusto Mariano, a vacina contra gripe já estava sendo solicitada pelos profissionais do trade há algum tempo, porém é necessário respeitar o calendário nacional.

"Nós temos os grupos prioritários e precisamos seguir o cronograma da campanha, que terminou no último dia 30. A partir daí começamos a imunização pelos guias, agora passamos para os motoristas e conforme disponibilidade, vamos estender aos demais profissionais do turismo", detalhou.

Ainda o segundo o secretário, os profissionais do turismo entraram no grupo de prioridades de Bonito por terem contato direto com visitantes de todos os lugares do mundo, ficando ainda mais expostos a diversas doenças.

A vacinação dos motoristas autônomos do turismo está sendo realizada no Posto de Saúde da região central. Os interessados devem levar carteira do SUS, CNH e Carteira de Vacinação. A vacina estará disponível a partir das 13 horas desta terça-feira (7).