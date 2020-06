Ministério Público concede prazo de 10 dias para instalação de barreiras sanitárias no Terminal Rodoviário

O Terminal Rodoviário de Campo Grande - Foto: Arquivo

O Ministério Público de MS, recomendou a Prefeitura de Campo Grande que suspendesse as atividades dos transportes do Terminal Rodoviário de Campo Grande, enquanto o local não estiver com barreiras sanitárias instaladas no local no prazo de 10 dias.

A decisão é da promotora Filomena Aparecida Depolito, e no documento ela solicita ao município um plantão 24h para a vigilância sanitária, verificando as condições de saúde, triagem e orientações aos viajantes quem vem de regiões com casos confirmados da Covid-19, para fins de adoção das providências relativas à quarentena prevista na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Consta ainda no documento que seja realizada uma abordagem clínico-epidemiológico, considerando o contato com pessoas confirmadas ou suspeitas para o novo coronavírus e as áreas/regiões frequentadas recentemente; além de coletar informações de contato da pessoa com suspeitas para investigação e acompanhamento.

A decisão de fazer a instalação das barreiras, foi levada em consideração após certificar do aumento de casos diários nos municípios do interior do Estado.

"O transporte intermunicipal realizado por intermédio do Terminal Rodoviário de Campo Grande é o principal receptor de pessoas que passam por diversas localidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados, inclusive daqueles com elevada incidência de casos da Covid, como São Paulo, seja por veículos de transporte", explica.