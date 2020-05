Quase 80 novos leitos são habilitados em UTIs de MS

A iniciativa compõe a demanda da Secretaria de Estado de Saúde para estratégia preventiva no tratamento da doença - Foto: Chico Ribeiro

Foram habilitados 77 novos leitos para o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20). A iniciativa compõe a demanda da Secretaria de Estado de Saúde para estratégia preventiva no tratamento da doença.

De acordo com a divulgação de hoje, serão implantados 10 UTI’s adulto na Santa Casa de Campo Grande, 10 UTI’s adulto no Hospital Regional de Campo Grande (somando aos 10 que o Ministério já havia implantado na unidade hospitalar anteriormente; 03 UTI’s Infantil no Hospital Regional de Campo Grande; 10 UTI’s adulto no Hospital Evangélico Senhora Goldsby King, em Dourados; 05 UTI’s adulto no Hospital Universitário da Grande Dourados; 10 UTI’s adulto no Hospital da Vida e 05 UTI’s adulto no Hospital Santa Rita.

Com isso, os recursos federais nesta iniciativa de ampliação de leito nos dois municípios ultrapassam 11 milhões de reais, o equivalente a 90 dias, podendo ser prorrogado.

“É uma boa notícia. São 157 leitos ao todo habilitados em Mato Grosso do Sul. Na primeira leva, foram 60 e depois mais 20 leitos dos 240 leitos que nós conseguimos construir em parceria com os municípios, principalmente, nos que são sede de região e de microrregiões”.

Para o secretário, esse será o legado que o SUS terá no pós-pandemia. “O legado da pandemia não será apenas no impacto econômico e nem apenas com os óbitos. Não será só negativo. Teremos também, com essa soma de esforços, a estruturação e regionalização da saúde pública, principalmente na média e alta complexidade”.