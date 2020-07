Ministério da Saúde fala sobre covid-19 no Brasil

Teste sendo realizado - (Foto: Divulgação)

Neste momento, o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário; o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros; e a coordenadora geral de Laboratórios de Saúde Pública, Grace Madeleine; participam de entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre a pandemia do novo coronavírus. A covid-19 já afetou mais de 1,9 milhão de brasileiros.

Acompanhe ao vivo:

» Para evitar contágio, TSE excluirá biometria nas eleições municipais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica, por meio de impressão digital, nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por covid-19.

A decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos do tribunal com os médicos David Uip, do Hospital Sírio Libanês, Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e Luís Fernando Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein.

» ANS decide se teste para covid-19 é procedimento obrigatório para planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decide na próxima reunião de diretoria, marcada para amanhã (16), se o teste para detecção de covid-19 continua no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Os exames foram incluídos no dia 29 de junho, por causa de uma decisão judicial.