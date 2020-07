Militares realizam descontaminação em Terminal Rodoviário de Campo Grande

A Operação Covid-19 teve início no dia 20 de março e em quatro meses já realizou diversas missões de apoio aos governos locais - (Foto: Divulgação)

Terminal Rodoviário de Campo Grande passou por uma de descontaminação na tarde de hoje (21). Os militares das Forças Armadas foram os responsáveis pela desinfecção.

O próximo procedimento será no aeroporto, na quinta-feira (23) às 9h. Estão sendo realizados borrifamentos nos locais de maior circulação de pessoas com um composto de álcool 70 e álcool isopropílico com hipoclorito de sódio.

As medidas estão implementadas pela equipe do Comando Conjunto Oeste. A Operação Covid-19 teve início no dia 20 de março e em quatro meses já realizou diversas missões de apoio aos governos locais, pelos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.