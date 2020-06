Mesmo sem casos confirmados, Dois Irmãos do Buriti terá barreira sanitária a partir de amanhã

Dois Irmão do Buriti - Foto: Divulgação

Dois Irmão do Buriti vai ter barreiras sanitárias a partir de amanhã (10) para controlar a entrada de visitantes e proteger os moradores diante da pandemia de coronavírus. A cidade ainda não tem nenhum caso confirmado da doença.

Em Campo Grande as barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura nas principais entradas de Capital orientou mais de cinco mil pessoas e realizou treze exames para identificar infecções do novo coronavírus. O ponto de maior movimento foi na saída para São Paulo, por onde mais de 2,1 mil pessoas entraram na cidade.

Ao todo, mais de 2,3 mil veículos entraram na cidade passando pelas barreiras, onde é feita orientação do motorista e passageiros, avaliação de casos suspeitos e a desinfecção dos automóveis. Treze passageiros foram testados, mas os resultados deram negativo para Covid-19.

Em Dois Irmão as barreiras serão instaladas na entrada da cidade e na entrada do distrito de Palmeiras. As tendas começaram a ser montadas e profissionais foram treinados. Serão 73 profissionais distribuídos em 12 grupos, que vão se revezar no período da barreira.