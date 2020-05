Mesmo com melhora, MS continua na lanterna nos dados de isolamento social

Mato Grosso do Sul registrou um pequena melhora no índice de isolamento social nesta terça-feira (19) - Foto: Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul registrou um pequena melhora no índice de isolamento social nesta terça-feira (19). Porém, a nova posição no ranking nacional não é motivo para comemorar, já que o Estado continua na lanterna – 25º com 37,5% de adesão – da classificação e só conquistou o up grade porque outros estados registraram índices piores. O que se revelou neste último levantamento é que o sul-mato-grossense continua mantendo a vida em ritmo bem próximo ao normal.

Dos municípios que apresentam maiores números de casos confirmados, Campo Grande (36,80%), Guia Lopes da Laguna (41,80%), Três Lagoas (41,40%), Dourados (39,80%) e Jardim (38,10), nenhum alcançou nem a marca de 50% de reclusão. A situação está tão longe do índice de 70%, considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que o melhor resultado no ranking estadual foi de Laguna Carapã, que conseguiu apenas 53,20% na taxa de isolamento social.

Autoridades do Estado continuam pedindo para que a população permaneça em casa. Algumas alternativas vem sendo cogitadas para forçar as pessoas a diminuírem as saídas aleatórias, mas o que se espera em tempos de pandemia e aumento sistemático de casos de Covid-19 é que os sul-mato-grossense faça a sua parte.

Nesta quarta-feira (20), os números mostram que sem o esforço coletivo será mais difícil combater o vírus. São 693 casos, 52 novas incidências e mais um óbito, ampliando para 17 o número de pessoas que não sobreviveram ao coronavírus.