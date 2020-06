Medidas do poder público para enfrentar Covid têm eficiência menor sem participação da sociedade

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado voltou todas as atenções na elaboração de estratégias e medidas para amenizar os impactos que a Covid-19 poderia causar em diversas áreas e na vida do sul-mato-grossense - Foto: Chico Ribeiro

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado voltou todas as atenções na elaboração de estratégias e medidas para amenizar os impactos que a Covid-19 poderia causar em diversas áreas e na vida do sul-mato-grossense.

As medidas adotadas pela gestão estadual têm dado certo até o momento, e Mato Grosso do Sul ainda tem o menor número de casos confirmados e de mortes no Brasil. O que preocupa as autoridades de saúde é que apesar dos esforços do poder público, essa guerra precisa da participação de toda sociedade para conter a velocidade de contágio da doença e preservar vidas.

Na contramão do cenário ainda positivo do Estado, estão os indicadores de isolamento social que indicam comportamento de vida normal em grande parcela da população, mesmo com o vírus presente em 52 municípios, com 2,3 mil infectados e 22 mortes registradas em decorrência da doença.

A movimentação foi grande no fim de semana, e o mapeamento identificou pouca adesão na sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7). As taxas de distanciamento ficaram em 33,1%, 38,5% e 45,1%, respectivamente, comprovando uma certa despreocupação das pessoas com as medidas restritivas.



Mapeando referente a domingo (7.6)

Campo Grande registrou o pior isolamento entre as Capitais brasileiras neste domingo (7.6). O índice mapeado foi de 44,28% e as regiões com menor adesão para o dia foram: Universitário (31,1%), Vila Aimoré (31,3%), Jardim das Cerejeiras (32,3%), Jardim Seminário (32,5%), Vila Nasser (33,3%).

Nas cidades com maior número de contaminados, as taxas de isolamento foram de 51,2% em Dourados, 50,9% em Guia Lopes da Laguna, 44,5% em Fátima do Sul, 47,1% em Três Lagoas e 48,9% em Rio Brilhante. Confira aqui o ranking geral dos municípios do Estado.