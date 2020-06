Mato Grosso do Sul tem 6.523 casos confirmados de coronavírus    

A secretaria estadual de Saúde registrou mais 322 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas - (Foto: Agencia Brasil)

A secretaria estadual de Saúde registrou mais 322 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 6.523. As informações foram apresentadas nesta quinta-feira (25.06) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.

Dos 6.523 casos confirmados, 3.109 estão em isolamento domiciliar, 3.191 estão sem sintomas e já estão recuperados e 166 estão internados, sendo 109 em hospitais públicos e 57 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Também foram registrados cinco óbitos, passando para 60 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 15 em Dourados, 6 em Corumbá, 3 em Itaporã.

Já nos municípios de Batayporã, Paranaíba, Vicentina, Brasilândia, Rio Brilhante, Ponta Porã e Guia Lopes da Laguna, foram registrados 2 óbitos em cada.

E Sidrolândia, Douradina, Deodápolis, Anastácio, Itaquirai, Glória de Dourados, Naviraí e Fátima do Sul e Iguatemi, um óbito cada.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.