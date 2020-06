Mato Grosso do Sul tem 21 mortes por coronavírus e 1.997 confirmados

Os dados estão sujeitos a alteração pelos municípios nos sistemas de informação oficial. - Foto: Divulgação

Com mais 72 exames positivos para coronavírus (Covid-19) nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 1.997. Foi registrado um óbito de moradora de Campo Grande, passando para 21 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (05.06) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

Dos 1.997 casos confirmados, 972 estão em isolamento domiciliar, 957 estão sem sintomas e já estão recuperados. 48 estão internados, sendo 25 em hospitais públicos e 23 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 21 óbitos.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 15.189 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 11.184 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 630 exames aguardam resultado do Lacen. 1.378 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os dados publicados a partir de 19 de maio têm como fonte de dado o sistema de informações oficiais SIVEP Gripe e E-SUS VE. Esses dados são alimentados pelos municípios. Os dados estão sujeitos a alteração pelos municípios nos sistemas de informação oficial.

Os 630 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.