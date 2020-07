Mesmo com 128 mortes, curva de recuperados aumenta em MS

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 57.996 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Com mais 434 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 10.687. Foram registrados seis óbitos, passando para 128 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram apresentadas nesta terça-feira (07) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais. Dos 10.687 casos confirmados, 3.255 estão em isolamento domiciliar, 7.081 estão sem sintomas e já estão recuperados e 235 estão internados, sendo 126 em hospitais públicos e 109 em hospitais privados. Doze pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 57.996 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 42.717 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 2.547 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.045 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.