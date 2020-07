Mesmo com medidas rigorosas, Campo Grande fica abaixo dos 50% em isolamento social no fim de semana

Nas últimas 24 horas houve aumento de 234 testes positivos e 6 novos óbitos foram computados pela Secretaria de Estado de Saúde - (Foto: Reprodução)

Mesmo com as novas medidas restritivas e o não funcionamento de atividades não essenciais no final de semana, Campo Grande elevou em apenas 3,5% o índice de isolamento social comparado ao anterior, conforme monitoramento de dados na Superintendência de Gestão da Informação (SGI). A taxa do sábado foi de 46% e de 49,3% no domingo. O índice é bem abaixo do recomendado 70%. São Gabriel do Oeste, a 117 km de Campo Grande, foi o município líder com 74,3% da população em casa.

Nos sábados e domingos, está determinado a paralisação de todas as atividades econômicas e sociais não essenciais até o dia 31 de julho de 2020. Não se aplicam as medidas aos serviços de assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos e hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos; serviços de infraestrutura, tais como fornecimento de água, esgoto, energia elétrica, distribuição de gás, telefonia e internet; atividades relacionadas à cadeia de resíduos; postos de combustíveis e serviços de apoio em rodovias; atendimento médico veterinário; serviços de entregas (delivery) e de segurança particular; serviços funerários; serviços de hospedagem e ações de fiscalização e exercício do poder de polícia em geral. Está proibida ainda a consumação nos locais.

Nos dez municípios com maior incidência de casos confirmados da doença o comportamento da população neste domingo foi: Guia Lopes da Laguna (48,2%), Douradina (60,9%), Juti (57,5%), Dourados (52,7%), Bataguassu (52,7%), Vicentina (46%), Fatima do Sul (46,4%), Rio Brilhante (49,7%), São Gabriel do Oeste (74,3%) e Chapadão do Sul (46,2%).

No comparativo com os mesmos dias do mês de julho, as taxas foram as melhores registradas no mês. Vale lembrar que o Estado está entre as oito unidades da federação com maior alta de mortes em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas houve aumento de 234 testes positivos e 6 novos óbitos foram computados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).