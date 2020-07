Máscaras respiratórias devem ser usadas por crianças a partir de quatro anos

Para a higienização é recomendada a lavagem com água e sabão e depois deixada de molho por pelo menos 10 minutos em solução com 10 ml de água sanitária para 500 ml de água - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Que a máscara respiratória se tornou um item obrigatório em MS, todos nós sabemos. Mas ainda assim, alguns pais se preocupam quando o assunto é máscara para os pequenos. Conforme profissionais da saúde, o item deve ser usado por crianças a partir de quatro anos.

"O uso de máscara não é recomendável para os menores de quatro anos, já que essa faixa-etária têm maior propensão a tirar e colocar as mãos no item, já que não conseguem entender o que está havendo, por isso, para essas crianças, o ideal é não sair de casa, pois não estarão protegidas", explicou a infectologista pediátrica da Unimed Campo Grande, Carolina Martins Neder.

Já em relação aos que tem acima de quatro o comportamento é diferente. Segundo a infectologista pediátrica, com crianças mais velhas, é possível fazer com que elas compreendam melhor o que deve ser feito. "Elas já conseguem entender tudo que está acontecendo no mundo, sabem que está todo mundo diferente. Os pais devem tentar colocar alguma máscara com bichos, estampas legais ou que combinem com a roupa, para chamar atenção da criança e facilitar o uso do item", detalha.

A máscara é um item importante pois a contaminação pelo novo coronavírus pode acontecer através de tosse, espirro ou quando alguém conversa muito próximo. Se a pessoa que tem o vírus, está de máscara, ela evita a propagação desse vírus. Já a pessoa que está com a máscara, e não tem o vírus, também se protege ao ter contato com alguém que tem a doença.

Qual a maneira correta de usar? - Nariz e queixo não devem ficar descobertos, e máscaras largas não devem ser utilizadas. O acessório deve ser tirado, sempre, de trás para frente, segurando pelos elásticos ou tiras. O descarte da máscara descartável deve ser feito primeiro em um saquinho, antes mesmo de jogado na lixeira.

Para a higienização é recomendada a lavagem com água e sabão e depois deixada de molho por pelo menos 10 minutos em solução com 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. A higienização das mãos deve ser feita com água e sabão ou com álcool em gel 70% antes e depois do uso de máscaras.

Além disso, evite deixar o item de segurança em outros lugares como: mesas, cadeiras, cômodas, entre outros. Vale lembrar que essa é só mais uma recomendação para evitar a contaminação do novo coronavírus.