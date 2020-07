Maracaju vai desativar barreiras sanitárias contra o coronavírus no município e adotar novos protocolos

Prefeito esteve hoje em entrevista na Marabá FM - Foto: Divulgação Marabá Fm

A Prefeitura de Maracaju vai desativar amanhã as três barreiras sanitárias existentes nas saídas da cidade. O motivo é a transmissão comunitária que ocorre no município que tem 57 casos confirmados, sendo 51 em isolamento social e 37 em investigação.A informação foi repassada pelo prefeito de Maracaju Maurílio Azambuja e o coordenador da Unidade Básica de Saúde, Luiz Augusto Possi, durante o programa Bom dia 93 da Marabá FM de Maracaju, do Grupo Feitosa de Comunicação.

O prefeito esclareceu que a medida vem sendo tomada por conta de mudanças na forma de transmissão do covid-19. “Desde inicio de março estamos fazendo apelo a população para que se cuide. Cuide de você não aglomere, use máscaras. Porque teremos a partir de agora mudanças nos protocolos de usos de medicamentos, mas são apenas preventivos vão ajudar a inibir a doença. Mas as pessoas têm que se cuidar”, enfatizou o prefeito. E na medida do possível que os doentes fiquem em casa”, salientou.

O coordenador de Saúde, Dr Luiz Possi explicou que a suspensão das barreiras está alicerçada no fato de que existe um movimento de vários conselhos médicos que terão mais autonomia para usar medicamentos que profiláticos para evitar que a doença progrida. “A idéia é criar protocolo de uso de medicamentos de controle da covid, na esperança que a vacina saia até o final do ano. Na Europa alguns medicamentos já são usados para tratar a covid como a hidroxicloroquina e a ivermectina”, explicou.

O prefeito Maurílio ainda esclareceu que os profissionais que hoje atuam na barreira sanitária vão ser deslocados para os postos de saúde e vão continuar cuidado das pessoas. “Estamos trabalhando para cuidar das pessoas, que é uma responsabilidade, mas os cidadãos têm deveres que se preservar, adotar medidas de segurança, entre outras”, finalizou.

Campo Grande – A adoção de um protocolo de medicamentos para tratamento da covid-19 será tema ainda de reunião hoje, às 16 horas do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, com o secretários de saúde do município e médicos infectologistas.